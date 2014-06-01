  • » » Суд в Нидерландах отменил решение о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа со стороны РФ

      • Суд в Нидерландах отменил решение о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа со стороны РФ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 16:04
      (голосов: 2)
      Верховный суд в Нидерландах отменил решение о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа со стороны РФ. Выплата была присуждена еще в 2014 г арбитражным судом в Гааге.

      Нефтяная компания ЮКОС обанкротилась в 2006 г, а ее основателю Михаилу Ходорковскому были предъявлены обвинения в хищениях и уклонении от уплаты налогов. Активы компании после банкротства были переданы в "Роснефть". Акционеры компании обратились Международный арбитраж в Гааге с требованием вернуть им деньги.

      В 2014 г суд признал РФ виновной виновной в нарушении международных обязательств в связи с действиями, которые привели к банкротству ЮКОСа и обязал ее выплатить рекордные $50 млрд. Россия обжаловала этот приговор в различных судах, и в итоге Верховный суд Нидерландов отменил решение суда низшей инстанции. 

      Фото: Известия
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