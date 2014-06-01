Верховный суд в Нидерландах отменил решение о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа со стороны РФ. Выплата была присуждена еще в 2014 г арбитражным судом в Гааге.
Нефтяная компания ЮКОС обанкротилась в 2006 г, а ее основателю Михаилу Ходорковскому были предъявлены обвинения в хищениях и уклонении от уплаты налогов. Активы компании после банкротства были переданы в "Роснефть". Акционеры компании обратились Международный арбитраж в Гааге с требованием вернуть им деньги.
В 2014 г суд признал РФ виновной виновной в нарушении международных обязательств в связи с действиями, которые привели к банкротству ЮКОСа и обязал ее выплатить рекордные $50 млрд. Россия обжаловала этот приговор в различных судах, и в итоге Верховный суд Нидерландов отменил решение суда низшей инстанции.