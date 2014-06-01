Минобороны Польши обвинило Минск в новых провокациях на границе

Минобороны Польши обвинило Беларусь в новых провокациях на границе.
Польская сторона утверждает, что 4 ноября белорусский военный пытался выстрелить из сигнального пистолета в сторону польских солдат. Однако пистолет не выстрелил. В это же время в 100 метрах от него еще 5 вооруженных белорусских военных пытались разрушить забор и угрожали открыть огонь. После того, как польские пограничники призвали дополнительные силы белорусы отступили.
В ГПК Беларуси уже прокомментировали данное обвинение, заявив, что оно является выдумками. ГПК подчеркивает, что польская сторона не предоставляет никаких доказательств своих слов.
«Представители польского Минобороны по сути сами являются провокаторами… Это всё направлено на создание негативного образа Беларуси», -