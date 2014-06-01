Беларусь окажет медицинскую гуманитарную помощь Вьетнаму

Правительство Беларуси 3 ноября приняло постановление об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму. Оно вступило в силу с 5 ноября.
Во Вьетнам отправят медицинские каталки, реанимационно-хирургические мониторы, блоки подачи медицинских газов, медицинские комбинезоны, а также одноразовые нестерильные комбинезоны. Общая стоимость груза - 850,7 тыс руб. За доставку груза отвечает МЧС и Минтранс, самой доставкой займется "Авиакомпания Рада".
Финансирование гумпомощи осуществляется за счет средств, предусмотренных на расходы, связанные со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.