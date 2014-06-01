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      • Беларусь окажет медицинскую гуманитарную помощь Вьетнаму

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:05
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      Правительство Беларуси 3 ноября приняло постановление об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму. Оно вступило в силу с 5 ноября. 

      Во Вьетнам отправят медицинские каталки, реанимационно-хирургические мониторы, блоки подачи медицинских газов, медицинские комбинезоны, а также одноразовые нестерильные комбинезоны. Общая стоимость груза - 850,7 тыс руб. За доставку груза отвечает МЧС и Минтранс, самой доставкой займется "Авиакомпания Рада". 

      Финансирование гумпомощи осуществляется за счет средств, предусмотренных на расходы, связанные со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

      Фото: rada.aero
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