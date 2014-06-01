ЧП в Украине: из-за нехватки угля большинство ТЭС остановили работу

Депутат Верховной Рады Украины Иван Крулько сообщил о ЧП в стране.
Из-за нехватки угля пришлось остановить работу большей части ТЭС, отвечающих за выработку атомной энергии.
«На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива», -
пояснил он.
Он подчеркнул, что ТЭС готовы к работе, однако из-за роста биржевой стоимости угля его поставки в Украину резко сократились как из РФ, так и из Казахстана. В результате из-за нехватки угля остановлены 51 ТЭС, среди которых и Трипольская ТЭС (Киевская обл). По мнению депутата, сложившееся положение вещей может привести к веерному отключению электричества, что приведет к сбою в раюоте социально значимых объектов.