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      • Крупнейшая магнитная буря внезапно накрыла Землю 4 ноября

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 16:20
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      В ночь на 4 ноября на Землю внезапно обрушилась одна из мощнейших за последние годы магнитных бурь. Продлится она минимум 2-3 суток.

      Отмечается, что индекс геомагнитной активности увеличился до уровня 7 (максимальное значение 9), что соответствует магнитной буре 3-го уровня по пятибалльной шкале. Кроме того, космические аппараты зафиксировали резкое увеличение скорости солнечного света - до 800 км/с. При этом, физикам не удалось засечь эту крупную магнитную бурю. 

      «Нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться еще не менее 2-3 суток», - 

      предупредили ученые.

      Фото: Рамблер
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