Крупнейшая магнитная буря внезапно накрыла Землю 4 ноября

В ночь на 4 ноября на Землю внезапно обрушилась одна из мощнейших за последние годы магнитных бурь. Продлится она минимум 2-3 суток.
Отмечается, что индекс геомагнитной активности увеличился до уровня 7 (максимальное значение 9), что соответствует магнитной буре 3-го уровня по пятибалльной шкале. Кроме того, космические аппараты зафиксировали резкое увеличение скорости солнечного света - до 800 км/с. При этом, физикам не удалось засечь эту крупную магнитную бурю.
«Нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться еще не менее 2-3 суток», -