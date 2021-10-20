МИД Беларуси обвинил Польшу в повышении градуса напряженности на границе

«Как и в предыдущих случаях, при всей продвинутой технической оснащенности польской стороны почему-то именно наиболее одиозные выкрики не имеют никаких фактических подтверждений. Нет ни фото, ни видео, ни времени, ни каких-либо других данных объективного контроля.»

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