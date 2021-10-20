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      • МИД Беларуси обвинил Польшу в повышении градуса напряженности на границе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:34
      (голосов: 2)
      МИД Беларуси обвинил Польшу в повышении градуса напряженности на границе. Таким образом ведомство ответило на обвинения польской стороны о незаконном пересечении белорусско-польской границе неизвестными лицами в военной форме.

      В МИДе эти обвинения называют голословными, подчеркивая, что польская сторона не предоставила никаких доказательств своих слов: 

      «Как и в предыдущих случаях, при всей продвинутой технической оснащенности польской стороны почему-то именно наиболее одиозные выкрики не имеют никаких фактических подтверждений. Нет ни фото, ни видео, ни времени, ни каких-либо других данных объективного контроля.»


      В министерстве подчеркнули, что никаких доказательств быть и не может, поскольку все заявления Польши - ложь. Кроме того, МИД обвинил Польшу в желании демонизировать Беларусь и, тем самым, отвлечь внимание мировой общественности от своих "противоправных" действий на границе.

      Фото: Известия
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