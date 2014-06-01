  • » » В авиакатастрофе под Иркутском погибли трое белорусов. Эксплуатация белорусских самолетов Ан-12 приостановлена

      • В авиакатастрофе под Иркутском погибли трое белорусов. Эксплуатация белорусских самолетов Ан-12 приостановлена

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:03
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      В крушении Ан-12 под Иркутском погибли трое белорусов. Сообщает пресс-служба посольства Беларуси в России. 

      Напомним, что сегодня, 3 ноября, под Иркутском разбился грузовой Ан-12,принадлежащий авиакомпании «Гродно». На борту было семь членов экипажа. В связи с катастрофой было принято решение о приостановке эксплуатации самолетов Ан-12. 

      «Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов Ан-12 беларусской авиации», - 


      сообщил директор Департамента по авиации Артем Сикорский.

      Отметим, что СК РФ по факту крушения возбудил уголовное дело, а СК Беларуси начал проверку.

      Фото: Беларусь сегодня
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