ГПК Беларуси опроверг обвинения Польши в нарушении границ

Официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский назвал бездоказательными обвинения польской стороны в нарушении границы.
«Сложившаяся в последнее время практика бездоказательных обвинений со стороны Польши вызывает сожаление. Так, недавнее заявление о «заходе» 2 ноября с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме не имеет оснований», -
отметил он, прокомментировав заявления польской стороны.
Напомним, что сегодня МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси и выразил ему протест, обвинив белорусскую сторону в нарушении границы.
Представитель ГПК также отметил, что заявления польской стороны являются громогласными и распространяются в обход имеющихся механизмов обмена информацией. Все это, по словам Бычковского говорит о попытках польской стороны твлечь внимание от событий, происходящих на границе.