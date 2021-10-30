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      • ГПК Беларуси опроверг обвинения Польши в нарушении границ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:14
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      Официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский назвал бездоказательными обвинения польской стороны в нарушении границы. 

      «Сложившаяся в последнее время практика бездоказательных обвинений со стороны Польши вызывает сожаление. Так, недавнее заявление о «заходе» 2 ноября с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме не имеет оснований», - 


      отметил он, прокомментировав заявления польской стороны.

      Напомним, что сегодня МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси и выразил ему протест, обвинив белорусскую сторону в нарушении границы. 

      Представитель ГПК также отметил, что заявления польской стороны являются громогласными и распространяются в обход имеющихся механизмов обмена информацией. Все это, по словам Бычковского говорит о попытках польской стороны твлечь внимание от событий, происходящих на границе.

      Фото: Беларусь сегодня
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