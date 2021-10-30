ГПК Беларуси опроверг обвинения Польши в нарушении границ

«Сложившаяся в последнее время практика бездоказательных обвинений со стороны Польши вызывает сожаление. Так, недавнее заявление о «заходе» 2 ноября с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме не имеет оснований», -

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