Под Иркутском потерпел крушение грузовой самолет белорусской компании "Гродно"

Под Иркутском (РФ) разбился грузовой самолет АН-12, принадлежавший белорусской авиакомпании "Гродно". Борт летел из Якутска в Иркутск.
Как рассказали в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре, уже удалось обнаружить место крушение самолета - район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Известно, что самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. Он был охвачен пламенем, рядом загорелась трава. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Пожар удалось ликвидировать 15:51. По последним данным на борту находились 7 членов экипажа - все они погибли.
На место трагедии прибыл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Ведется следствие.