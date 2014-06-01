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      • Под Иркутском потерпел крушение грузовой самолет белорусской компании "Гродно"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:06
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      Под Иркутском (РФ) разбился грузовой самолет АН-12, принадлежавший белорусской авиакомпании "Гродно". Борт летел из Якутска в Иркутск. 

      Как рассказали в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре, уже удалось обнаружить место крушение самолета - район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Известно, что самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. Он был охвачен пламенем, рядом загорелась трава. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Пожар удалось ликвидировать 15:51. По последним данным на борту находились 7 членов экипажа - все они погибли.

      На место трагедии прибыл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Ведется следствие. 

      Фото: Известия 
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