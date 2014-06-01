Беларусь подаст в международные суды из-за убытков на фоне санкций

Авиационные власти Беларуси намерены обратиться в международный суд с иском о взыскании убытков в связи с санкциями стран ЕС. Об этом сообщил директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский.
«Те убытки, которые связаны с необходимостью облета, упущенная выгода в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров, монетизируются», -
подчеркнул он.
Он отметил, что прямых санкций против "Белавиа" и Национального аэропорта Минска нет, но, при этом, страны ЕС и ряд других стран закрыли небо для белорусского авиаперевозчика, а также рекомендовали своим авиаперевозчикам облетать Беларусь.