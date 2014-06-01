Терапевт рассказал, какими препаратами не стоит лечиться на дому от коронавируса





По его словам, также не рекомендуется назначать себе противовирусные препараты, антикоагулянты и антиагреганты. Все лекарственные средства должен назначать лечащий врач. В домашних условиях коронавирус стоит лечить симптоматично, подчеркнул Мельников. В завершении он добавил, что витамины не обладают никакими лекарственными особенностями, поэтомусильно злоупотреблять ими тоже не стоит.



Фото: Белновости



Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников предупредил пациентов, лечащихся от коронавируса на дому, о том, что нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики.По его словам, также не рекомендуется назначать себе противовирусные препараты, антикоагулянты и антиагреганты. Все лекарственные средства должен назначать лечащий врач. В домашних условиях коронавирус стоит лечить симптоматично, подчеркнул Мельников. В завершении он добавил, что витамины не обладают никакими лекарственными особенностями, поэтомусильно злоупотреблять ими тоже не стоит.Фото: Белновости