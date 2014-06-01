  • » » Терапевт рассказал, какими препаратами не стоит лечиться на дому от коронавируса

      • Терапевт рассказал, какими препаратами не стоит лечиться на дому от коронавируса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 14:52
      (голосов: 0)
      Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников предупредил пациентов, лечащихся от коронавируса на дому, о том, что нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики. 

      По его словам, также не рекомендуется назначать себе противовирусные препараты, антикоагулянты и антиагреганты. Все лекарственные средства должен назначать лечащий врач. В домашних условиях коронавирус стоит лечить симптоматично, подчеркнул Мельников. В завершении он добавил, что витамины не обладают никакими лекарственными особенностями, поэтомусильно злоупотреблять ими тоже не стоит.

      Фото: Белновости

      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь