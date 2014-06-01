Googlе заблокировал аккаунт и YouTube-канал СК РБ

Googlе заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси. Об этом сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова.
«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», -
сообщила она.
Также заблокирован YouTube-канал СК РБ. При переходе на него появляется надпись о блокировке за нарушение правил YouTube. В СК подчеркнули, что официальный сайт ведомства sk.gov.by продолжает работу в штатном режиме и публикует информацию о работе ведомства.