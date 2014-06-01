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      • Googlе заблокировал аккаунт и YouTube-канал СК РБ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 14:39
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      Googlе заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси. Об этом сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова.

      «Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», - 


      сообщила она.

      Также заблокирован YouTube-канал СК РБ. При переходе на него появляется надпись о блокировке за нарушение правил YouTube. В СК подчеркнули, что официальный сайт ведомства sk.gov.by продолжает работу в штатном режиме и публикует информацию о работе ведомства. 

      Фото: ОНТ
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