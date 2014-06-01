Лукашенко вручил орден Роману Когодовскому и спасшим его медикам

Александр Лукашенко сегодня, 2 ноября, во Дворце Независимости вручил орден «За личное мужество» Роману Когодовскому. Парень во время пожара в деревне Сидоровичи Мядельского района вынес из огня своего двухлетнего брата.
Также Лукашенко наградил медиков, боровшихся за жизнь подростка. Он провел в больнице более 100 дней, перенес несколько операций, в т ч и по восстановлению кожных покровов. На церемонию Роман приехал с семьей. Им провели экскурсию по Дворцу Независимости, после чего Александр Лукашенко усадил мальчика в президентское кресло.