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      • Лукашенко вручил орден Роману Когодовскому и спасшим его медикам

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:27
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      Александр Лукашенко сегодня, 2 ноября, во Дворце Независимости вручил орден  «За личное мужество» Роману Когодовскому. Парень во время пожара в деревне Сидоровичи Мядельского района вынес из огня своего двухлетнего брата.

      Также Лукашенко наградил медиков, боровшихся за жизнь подростка. Он провел в больнице более 100 дней, перенес несколько операций, в т ч и по восстановлению кожных покровов. На церемонию Роман приехал с семьей. Им провели экскурсию по Дворцу Независимости, после чего Александр Лукашенко усадил мальчика в президентское кресло.

      Фото: Пул Первого
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