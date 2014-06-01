Фотофакт: Автомат Лукашенко стал экспонатом во Дворце Независимости

«Итак, вашему вниманию: картина с фрагментом событий 23 августа, тот самый автомат, берет, форма и символ ОМОНа, скульптура от спецназа, флаг от Патриотов Беларуси», -

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