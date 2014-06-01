Фотофакт: Автомат Лукашенко стал экспонатом во Дворце Независимости

Во Дворце Независимости устроили экспозицию, одним из экспонатов которой стал автомат Лукашенко, с которым он выходил ко Дворцу Независимости в августе 2020 г. Фотографии экспозиции выставил телеграм-канал "Пул Первого".
Рядом с автоматом стоит картина, иллюстрирующая этот эпизод, а также одежда ОМОНовца и флаг «За Батьку».
«Итак, вашему вниманию: картина с фрагментом событий 23 августа, тот самый автомат, берет, форма и символ ОМОНа, скульптура от спецназа, флаг от Патриотов Беларуси», -
пишет телеграм-канал.
Отмечается, что на экскурсии по Дворцу Независимости в этом уголке можно будет сделать фотографию.