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      • Фотофакт: Автомат Лукашенко стал экспонатом во Дворце Независимости

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:54
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      Во Дворце Независимости устроили экспозицию, одним из экспонатов которой стал автомат Лукашенко, с которым он выходил ко Дворцу Независимости в августе 2020 г. Фотографии экспозиции выставил телеграм-канал "Пул Первого".

      Рядом с автоматом стоит картина, иллюстрирующая этот эпизод, а также одежда ОМОНовца и флаг «За Батьку».

      «Итак, вашему вниманию: картина с фрагментом событий 23 августа, тот самый автомат, берет, форма и символ ОМОНа, скульптура от спецназа, флаг от Патриотов Беларуси», - 


      пишет телеграм-канал.

      Отмечается, что на экскурсии по Дворцу Независимости в этом уголке можно будет сделать фотографию.

      Фото: Пул Первого


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