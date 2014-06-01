Врач: Состояние пациентов с коронавирусом COVID-19 не зависит от степени поражения легких

Врач Псковской областной инфекционной больницы (РФ) Анастасия Повторейко заявила о том, что состояние здоровья пациентов с коронавирусом не зависит от степени поражения легких.
По ее словам, к нынешней волне пандемии симптомы коронавируса изменились - такие симптомы, как потеря обоняния, практически полностью исчезли. Также к критерию тяжелого поражения не относится компьютерная томография.
«Поражение легких 5-10 % может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80 % может быть совершенно нормальное состояние», -
отметила она, добавив, что коронавирус следует изучать.