Американская разведка не считает, что коронавирус создавался как биологическое оружие





В докладе сказано, что COVID-19 не подвергался изменению методами генетической инженерии, а начал распространяться либо от передачи от животного, либо из-за утечки из лаборатории. Кроме того, в докладе отмечается, что



«китайские официальные лица не знали заранее о вирусе до первоначальной вспышки COVID-19».

В целом, американская разведка так и не пришла к единому мнению по поводу происхождения коронавируса и настаивает на сотрудничестве с КНР.



Фото: НТВ

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Загрузка... Загрузка... Разведка США обнародовала доклад о происхождении коронавируса, в котором отмечает, что он не создавался как биологическое оружие.В докладе сказано, что COVID-19 не подвергался изменению методами генетической инженерии, а начал распространяться либо от передачи от животного, либо из-за утечки из лаборатории. Кроме того, в докладе отмечается, чтоВ целом, американская разведка так и не пришла к единому мнению по поводу происхождения коронавируса и настаивает на сотрудничестве с КНР.Фото: НТВ