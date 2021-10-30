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      • Американская разведка не считает, что коронавирус создавался как биологическое оружие

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:36
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      Разведка США обнародовала доклад о происхождении коронавируса, в котором отмечает, что он не создавался как биологическое оружие.

      В докладе сказано, что COVID-19 не подвергался изменению методами генетической инженерии, а начал распространяться либо от передачи от животного, либо из-за утечки из лаборатории. Кроме того, в докладе отмечается, что

      «китайские официальные лица не знали заранее о вирусе до первоначальной вспышки COVID-19».

      В целом, американская разведка так и не пришла к единому мнению по поводу происхождения коронавируса и настаивает на сотрудничестве с КНР.

      Фото: НТВ
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