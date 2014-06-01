Лукашенко объяснил отмену льгот по налогу на квартиру тратами на коронавирус

«На селе у нас платят и за землю налог, недвижимость и прочее. А город как-то остался в стороне...На конец года 2 млрд рублей непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от ковид», -

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