Лукашенко объяснил отмену льгот по налогу на квартиру тратами на коронавирус

Александр Лукашенко в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики прокомментировал отмена льгот по налогу на недвижимость для владельцев квартир.
Напомним, что проект Налогового кодекса предусматривает оплату налога за первую квартиру,. Сейчас налог на квартиру платят владельцы второй и последующих квартир. По словам Лукашенко, отмена льгот связана с затратами на пандемию.
«На селе у нас платят и за землю налог, недвижимость и прочее. А город как-то остался в стороне...На конец года 2 млрд рублей непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от ковид», -
отметил он.
Он добавил, что налоговая ставка будет совсем мизерной - 0,1%. Однако эти средства позволят местным бюджетам направитьих на необходимые нужды.