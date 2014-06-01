  • » » США по требованию Беларуси закрывают в Минске офис USAID

      • США по требованию Беларуси закрывают в Минске офис USAID

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 16:00
      (голосов: 0)
      США по требованию Беларуси закрывают в Минске офис Агентства по международному развитию (USAID) в Минске. Об этом сообщила спецпредставитель США по Беларуси Джули Фишер.

      В своем заявлении она отметила, что власти Беларуси проинформировали США о своих требованиях 20 октября. Кроме того, Минск требует закрыть Отдел по связям с общественностью посольства США. Такие шаги повлекут за собой увольнение 20 белорусских- сотрудников. При этом, Фишер подчеркнула, что штаты продолжат поддерживать стремления белорусского народа к демократии.

      Фото: : static.life.ru
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь