США по требованию Беларуси закрывают в Минске офис USAID

США по требованию Беларуси закрывают в Минске офис Агентства по международному развитию (USAID) в Минске. Об этом сообщила спецпредставитель США по Беларуси Джули Фишер.
В своем заявлении она отметила, что власти Беларуси проинформировали США о своих требованиях 20 октября. Кроме того, Минск требует закрыть Отдел по связям с общественностью посольства США. Такие шаги повлекут за собой увольнение 20 белорусских- сотрудников. При этом, Фишер подчеркнула, что штаты продолжат поддерживать стремления белорусского народа к демократии.