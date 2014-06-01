Польша отказалась платить ежедневные штрафы по решению судов ЕС

Министр финансов Польши Збигнев Зиобро заявил об отказе платить ежедневные штрафы в размере 1 млн евро по решению суда в Люксембурге. Напомним, что суд обязал Польшу выплачивать ежедневный штраф в размере 1 млн евро до тех пор, пока Варшава не приведёт свою юридическую реформу в соответствие с требованием Брюсселя.
Также на страну был наложен штраф в размере 500 тыс евро из-за угольной шахты "Туров", расположенной на границе с Чехией и немецкой федеральной землей Саксония. Чехия подала в суд на Польшу и требует остановить работу шахты из-за угрозы окружающей среде.
В результате Польша грозит ветировать решения Совета ЕС, тем самым блокируя работу органа.