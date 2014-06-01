  • » » В Беларуси расширят контроль за техосмотром ТС

      • В Беларуси расширят контроль за техосмотром ТС

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:15
      (голосов: 0)
      Как сообщает "Белтехосмотр", планируется расширить возможности проверки наличия техосмотра у водителей. В частности, контролировать наличие техосмотра будут с помощью камер на дорогах. 

      Как рассказал начальник филиала «Белтехосмотра» в Гродненской области Олег Радикевич, процесс запуска системы технического контроля уже запущен и должен осуществиться в ближайшее время. 

      Напомним, что кроме этого с 15 ноября ужесточаются требования к станциям диагностики. Все личные данные о водителях, прошедших техосмотр, будут кодироваться. В будущем планируется отказаться от бумажных разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении и перейти на электронный вид.

      Фото: Беларусь сегодня
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь