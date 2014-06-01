В Беларуси расширят контроль за техосмотром ТС

Как сообщает "Белтехосмотр", планируется расширить возможности проверки наличия техосмотра у водителей. В частности, контролировать наличие техосмотра будут с помощью камер на дорогах.
Как рассказал начальник филиала «Белтехосмотра» в Гродненской области Олег Радикевич, процесс запуска системы технического контроля уже запущен и должен осуществиться в ближайшее время.
Напомним, что кроме этого с 15 ноября ужесточаются требования к станциям диагностики. Все личные данные о водителях, прошедших техосмотр, будут кодироваться. В будущем планируется отказаться от бумажных разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении и перейти на электронный вид.