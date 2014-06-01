Беларусь ввела временный запрет на вывоз кислорода

Правительство Беларуси с 29 октября ввело временный запрет на вывоз медицинского и технического кислорода. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Запрет на вывоз кислорода будет действовать в течение 6 месяц, и распространяется на все страны, в том числе страны ЕАЭС. Исключение составляет транзит, гуманитарные поставки и поставки в качестве припасов.
Кроме того, с 27 октября правительство "заморозило" цены на кислород. Теперь его стоимость будет определять Минздрав.