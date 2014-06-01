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      • Беларусь ввела временный запрет на вывоз кислорода

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:06
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      Правительство Беларуси с 29 октября ввело временный запрет на вывоз медицинского и технического кислорода. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

      Запрет на вывоз кислорода будет действовать в течение 6 месяц, и распространяется на все страны, в том числе страны ЕАЭС. Исключение составляет транзит, гуманитарные поставки и поставки в качестве припасов. 

      Кроме того, с 27 октября правительство "заморозило" цены на кислород. Теперь его стоимость будет определять Минздрав.

      Фото: Беларусь сегодня
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