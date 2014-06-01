4 ноября не состоится личная встреча Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что 4 ноября пройдет Высшее заседание госсовета Союзного государства. Однако пройдет оно в формате видеосвязи, а потому личной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко не будет.
«Действительно, в День народного единства, 4 ноября состоится заседание Высшего Государственного совета Союзного государства. Пройдет оно в режиме видеоконференции», -
отметил Песков.
Ранее информацию о проведении заседания также подтвердил и Александр Лукашенко. Заседание он назвал решительным шагом в интеграции.