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      • 4 ноября не состоится личная встреча Путина и Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:41
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      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что 4 ноября пройдет Высшее заседание госсовета Союзного государства. Однако пройдет оно в формате видеосвязи, а потому личной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко не будет. 

      «Действительно, в День народного единства, 4 ноября состоится заседание Высшего Государственного совета Союзного государства. Пройдет оно в режиме видеоконференции», - 


      отметил Песков.

      Ранее информацию о проведении заседания также подтвердил и Александр Лукашенко. Заседание он назвал решительным шагом в интеграции.

      Фото: пресс-служба Кремля
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