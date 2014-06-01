СК Беларуси подтвердил смерть подозреваемого в убийстве семьи российского экс-банкира

СК Беларуси подтвердил смерть 55-летнего Андрея Скрипника, подозреваемого в убийстве семьи российского экс-банкира.
Отмечается, что он действительно был обнаружен мертвым в камере в витебском ИВС.
«Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство», -
сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Напомним, что Крипника в РФ подозревают в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и ребенка. Как сообщил источник в правоохранительных органах, накануне Скрипник якобы признался в убийстве, однако заявил, что произошлооно случайно и не было запланировано.