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      • СК Беларуси подтвердил смерть подозреваемого в убийстве семьи российского экс-банкира

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:37
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      СК Беларуси подтвердил смерть 55-летнего Андрея Скрипника, подозреваемого в убийстве семьи российского экс-банкира. 

      Отмечается, что он действительно был обнаружен мертвым в камере в витебском ИВС. 

      «Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство», - 


      сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

      Напомним, что Крипника в РФ подозревают в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и ребенка. Как сообщил источник в правоохранительных органах, накануне Скрипник якобы признался в убийстве, однако заявил, что произошлооно случайно и не было запланировано.

      Фото: BBC Russia
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