Лукашенко готов к эскалации ситуации на границе с Польшей и готовит жесткий ответ

Александр Лукашенко в ходе встречи с генпрокурором РФИгорем Красновым заявил о готовности к эскалации ситуации на границе с Польшей и подготовке жестких ответных мер.
Так, он отметил, что поляки готовятся бороться с нелегальной миграцией с помощью танков "Леопард", которые будут "согнаны" на границу с Беларусью. По словам Лукашенко, это просто повод, чтобы придвинуть танки к границам Союзного государства.
«Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. Ну а потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам», -
отметил он, добавив, что и у России есть, что придвинуть к границе.
Лукашенко подчеркнул, что действовать будет жестко, не обращая внимания ни на чью критику.