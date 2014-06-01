  • » » Лукашенко готов к эскалации ситуации на границе с Польшей и готовит жесткий ответ

      • Лукашенко готов к эскалации ситуации на границе с Польшей и готовит жесткий ответ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:02
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      Александр Лукашенко в ходе встречи с генпрокурором РФ Игорем Красновым заявил о готовности к эскалации ситуации на границе с Польшей и подготовке жестких ответных мер.

      Так, он отметил, что поляки готовятся бороться с нелегальной миграцией с помощью танков "Леопард", которые будут "согнаны" на границу с Беларусью. По словам Лукашенко, это просто повод, чтобы придвинуть танки к границам Союзного государства. 

      «Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. Ну а потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам», -


      отметил он, добавив, что и у России есть, что придвинуть к границе. 

      Лукашенко подчеркнул, что действовать будет жестко, не обращая внимания ни на чью критику.

      Фото: Пул Первого
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