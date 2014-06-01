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      • В России разрабатывают детскую вакцину от коронавируса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:50
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      В России разрабатывают детскую вакцину от коронавируса, а также назальный спрей.

      Как рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, детская вакцина от ковида может быть зарегистрирована уже в ближайшее время:

      «Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации».

      В случае одобрения вакцины, иммунизация будет проводиться на добровольной основе и с согласия представителей ребенка. 

      Кроме того, по словам Гинцбурга, уже создан назальный спрей от коронавируса, который по своей эффективности не уступает вакцине. Уже поданы документы в Минздрав РФ наполучение разрешения на проведение клинических испытаний.

      Фото: БГД Деловая газета


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