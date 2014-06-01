В России разрабатывают детскую вакцину от коронавируса, а также назальный спрей.
Как рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, детская вакцина от ковида может быть зарегистрирована уже в ближайшее время:
«Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации».
В случае одобрения вакцины, иммунизация будет проводиться на добровольной основе и с согласия представителей ребенка.
Кроме того, по словам Гинцбурга, уже создан назальный спрей от коронавируса, который по своей эффективности не уступает вакцине. Уже поданы документы в Минздрав РФ наполучение разрешения на проведение клинических испытаний.