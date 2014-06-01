

В Столбцах задержан 19-летний лжеминер вокзала. В Столбцах задержан 19-летний





Как рассказали в МВД Беларуси, утром 24 октября в РОЧС позвонил молодой человек.

Он представился сотрудником автостанции и сообщил, что на служебную электронную почту пришло письмо о наличии в здании взрывного устройства. Пассажиров и работников эвакуировали, а саперы проверили территорию - опасных предметов не нашли.





Оказалось, что звонивший - 19-летний безработный. Против него возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Мотивы поступка пока выясняются

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Фото: Белновости

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