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      • В Столбцах задержан 19-летний лжеминер вокзала

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:13
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      В Столбцах задержан 19-летний лжеминер вокзала.

      Как рассказали в МВД Беларуси, утром 24 октября в РОЧС позвонил молодой человек.

      Он представился сотрудником автостанции и сообщил, что на служебную электронную почту пришло письмо о наличии в здании взрывного устройства. Пассажиров и работников эвакуировали, а саперы проверили территорию - опасных предметов не нашли.

      Оказалось, что звонивший - 19-летний безработный. Против него возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Мотивы поступка пока выясняются.



      Фото: Белновости
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