

Таможенники Беларуси пресекли ввоз из Литвы трех партий товаров с занижением стоимости в 3-7 раз. Таможенники Беларуси пресекли

Литовский перевозчик собирался ввезти через пункт пропуска "Бенякони" партию луковиц цветов стоимостью примерно 140 000 рублей. В результате проверочных мероприятий получен комплект товаросопроводительных документов, свидетельствующий о занижении цены ввозимых товаров в 3 раза.





Такие же махинации со стоимостью были проведены и при ввозе из Литвы через пункт пропуска "Котловка" пищевых добавок на сумму около 330 000 рублей, когда в документах реальную цену занизили в 7 раз.





В 7 раз занизили и стоимость партии эмали, следующей через пункт пропуска "Каменный Лог". Ее реальная цена - 375 000 рублей

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Фото Оперативной таможни

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