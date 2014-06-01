  • » » Таможенники Беларуси пресекли ввоз из Литвы трех партий товаров с занижением стоимости в 3-7 раз

      • Таможенники Беларуси пресекли ввоз из Литвы трех партий товаров с занижением стоимости в 3-7 раз

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:04
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      Таможенники Беларуси пресекли ввоз из Литвы трех партий товаров с занижением стоимости в 3-7 раз.

      Литовский перевозчик собирался ввезти через пункт пропуска "Бенякони" партию луковиц цветов стоимостью примерно 140 000 рублей. В результате проверочных мероприятий получен комплект товаросопроводительных документов, свидетельствующий о занижении цены ввозимых товаров в 3 раза.

      Такие же махинации со стоимостью были проведены и при ввозе из Литвы через пункт пропуска "Котловка" пищевых добавок на сумму около 330 000 рублей, когда в документах реальную цену занизили в 7 раз.

      В 7 раз занизили и стоимость партии эмали, следующей через пункт пропуска "Каменный Лог". Ее реальная цена - 375 000 рублей.

      Фото Оперативной таможни
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