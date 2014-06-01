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      • Наркоконтроль пресек крупный канал поставки марихуаны в Беларусь

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:43
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      Наркоконтроль пресек крупный канал поставки марихуаны в Беларусь.

      Как рассказали в МВД Беларуси, оптовиками оказались жители Витебской области 20 и 25 лет. Ребята купили в РФ 3 кг марихуаны. Товар они раскладывали меньшими партиями на территории Минского района для мелкооптовых дилеров.

      С поличным задержаны еще 4 человека - семейная пара из Бреста (27 и 28 лет), 28-летний минчанин и 17-летний житель Минской области. 

      Все нарушители были звеньями одной преступной цепи. По данному факту возбудили уголовные дела.





      Скриншот из видео МВД
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