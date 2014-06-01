

Наркоконтроль пресек крупный канал поставки марихуаны в Беларусь. Наркоконтроль пресекв Беларусь.

Как рассказали в

МВД Беларуси, о

птовиками оказались жители Витебской области 20 и 25 лет. Ребята купили в РФ 3 кг марихуаны. Товар они раскладывали меньшими партиями на территории Минского района для мелкооптовых дилеров.





С поличным задержаны еще 4 человека - семейная пара из Бреста (27 и 28 лет), 28-летний минчанин и 17-летний житель Минской области.





Все нарушители были звеньями одной преступной цепи. По данному факту

возбудили уголовные дела.

Скриншот из видео МВД

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