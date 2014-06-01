Жители Донбасса записали видеообращение к Лукашенко

«Не зря вас называют Батькой, Александр Григорьевич. Огромное вам спасибо за эту отеческую любовь, которую вы подарили деткам Донбасса!», -

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Дети из Донбасса, приезжавшие в Беларусь в реабилитационный центр, а также их родители записали видеообращение к Александру Лукашенко. Они выразили ему благодарность за возможность пройти реабилитацию в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».В своем видеообращении дети и их родители сказали Лукашенко слова благодарностиза помощь, а также рассказали о том, что вл агере к ним относились с заботой и вниманием.сказано в видеообращении.Фото: РИА Новости