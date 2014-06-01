Доктор Комаровский назвал главное отличие коронавируса от гриппа

Доктор Евгений Комаровский назвал главное отличие коронавируса от гриппа.
Так, в эфире телеканала "Украина" он отметил, что различий в симптоматике обеих болезней нет - симптомы, присущие гриппу, характерны и для коронавируса. Только анализы и тесты могут точно сказать, чем именно болеет пациент. Однако есть одно главное отличие коронавируса от гриппа: про "ковиде" состояние пациента может резко ухудшиться на второй неделе после заражения ,в то время как при гриппе ухудшения наступают сразу же после заражения.