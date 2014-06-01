  • » » Доктор Комаровский назвал главное отличие коронавируса от гриппа

      • Доктор Комаровский назвал главное отличие коронавируса от гриппа

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:54
      (голосов: 0)
      Доктор Евгений Комаровский назвал главное отличие коронавируса от гриппа. 

      Так, в эфире телеканала "Украина" он отметил, что различий в симптоматике обеих болезней нет - симптомы, присущие гриппу, характерны и для коронавируса. Только анализы и тесты могут точно сказать, чем именно болеет пациент. Однако есть одно главное отличие коронавируса от гриппа: про "ковиде" состояние пациента может резко ухудшиться на второй неделе после заражения ,в то время как при гриппе ухудшения наступают сразу же после заражения.

      Фото: Минск Новости
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь