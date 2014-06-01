  • » » На "Гродно Азоте" работникам, согласившимся на вакцинацию, обещают заплатить по 250 руб

      • На "Гродно Азоте" работникам, согласившимся на вакцинацию, обещают заплатить по 250 руб

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:24
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      На предприятии "Гродно Азот", работникам, согласившимся пройти вакцинацию, обещают заплатить по 250 руб. Правда, при условии, если они пройдут вакцинацию до 3-го декабря.

      Как рассказал заместитель гендиректора по социальным вопросам и идеологической работе Ромуальд Барсук, решение премировать работников за вакцинацию объясняется заботой о здоровье сотрудников, поскольку именно от здоровья и трудоспособности работников зависит "бесперебойная работа производства".

      Пояснил он и почему привиться нужно именно до 3 декабря - на эту дату приходится 58-я годовщина предприятия.

      Фото: gazeta.azot.by
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