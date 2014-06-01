На "Гродно Азоте" работникам, согласившимся на вакцинацию, обещают заплатить по 250 руб





Как рассказал заместитель гендиректора по социальным вопросам и идеологической работе Ромуальд Барсук, решение премировать работников за вакцинацию объясняется заботой о здоровье сотрудников, поскольку именно от здоровья и трудоспособности работников зависит "бесперебойная работа производства".



Пояснил он и почему привиться нужно именно до 3 декабря - на эту дату приходится 58-я годовщина предприятия.



Фото: gazeta.azot.by

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Загрузка... Загрузка... На предприятии "Гродно Азот", работникам, согласившимся пройти вакцинацию, обещают заплатить по 250 руб. Правда, при условии, если они пройдут вакцинацию до 3-го декабря.Как рассказал заместитель гендиректора по социальным вопросам и идеологической работе Ромуальд Барсук, решение премировать работников за вакцинацию объясняется заботой о здоровье сотрудников, поскольку именно от здоровья и трудоспособности работников зависитПояснил он и почему привиться нужно именно до 3 декабря - на эту дату приходится 58-я годовщина предприятия.Фото: