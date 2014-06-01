На "Гродно Азоте" работникам, согласившимся на вакцинацию, обещают заплатить по 250 руб

На предприятии "Гродно Азот", работникам, согласившимся пройти вакцинацию, обещают заплатить по 250 руб. Правда, при условии, если они пройдут вакцинацию до 3-го декабря.
Как рассказал заместитель гендиректора по социальным вопросам и идеологической работе Ромуальд Барсук, решение премировать работников за вакцинацию объясняется заботой о здоровье сотрудников, поскольку именно от здоровья и трудоспособности работников зависит "бесперебойная работа производства".
Пояснил он и почему привиться нужно именно до 3 декабря - на эту дату приходится 58-я годовщина предприятия.