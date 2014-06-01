В Минфине пояснили, почему отменяют налоговые льготы для владельцев квартир

Первый замглавы Минфина Дмитрий Кийко пояснил, почему было принято решение об отмене налоговых льгот для владельцев квартир.
Он отметил, что целью данного решения является установление равных условий налогообложения имущества физлиц:
«Сейчас у нас физлица — владельцы индивидуального жилья являются плательщиками налога на недвижимость, а владельцы квартир в многоквартирных жилых домах его не платят».
Налоговая льгота была введена, когда большая часть жилищного фонда являлась госимуществом. Однако сейчас большая часть жилья приватизирована и находится в частной собственности. Однако жилой фонд, несмотря на приватизацию, требует бюджетных затрат, таких как обслуживание лифтов и придомовых территорий. В связи с этим, а также с целью выравнивая налоговой нагрузки между гражданами и было принято решение отменить налоговые льготы. Кроме того, данный шаг позволит повысить ресурсные базы местных бюджетов.