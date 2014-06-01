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      • В Минфине пояснили, почему отменяют налоговые льготы для владельцев квартир

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:19
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      Первый замглавы Минфина Дмитрий Кийко пояснил, почему было принято решение об отмене налоговых льгот для владельцев квартир.

      Он отметил, что целью данного решения является установление равных условий налогообложения имущества физлиц:

      «Сейчас у нас физлица — владельцы индивидуального жилья являются плательщиками налога на недвижимость, а владельцы квартир в многоквартирных жилых домах его не платят».


      Налоговая льгота была введена, когда большая часть жилищного фонда являлась госимуществом. Однако сейчас большая часть жилья приватизирована и находится в частной собственности. Однако жилой фонд, несмотря на приватизацию, требует бюджетных затрат, таких как обслуживание лифтов и придомовых территорий. В связи с этим, а также с целью выравнивая налоговой нагрузки между гражданами и было принято решение отменить налоговые льготы. Кроме того, данный шаг позволит повысить ресурсные базы местных бюджетов.

      Фото: Blizko.by
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