Лукашенко прокомментировал продажу белорусской электроэнергии в Литву и Украину

Александр Лукашенко прокомментировал продажу белорусской электроэнергии Литве и Украине.
Так, он отметил, что Беларусь могла бы отказаться поставлять электроэнергию в соседние страны, чтобы те "в 10 раз дороже" покупали ее у ЕС. Однако ему жалко людей, которые попали в бедственное положение. При этом, он упрекнул руководство Литвы и Украины в том, что те управляются извне:
«Вы же понимаете, что там за руководство, - оно управляется извне. Они сегодня под колпаком сидят у американцев. Если напечатают каких-то долларов, дадут им, они живут. Не дадут - беда».
Он подчеркнул, что было бы подлостью иметь в запасе электроэнергию и не поделиться ею с бедствующими соседями.