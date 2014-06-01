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      • Лукашенко прокомментировал продажу белорусской электроэнергии в Литву и Украину

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 16:15
      (голосов: 1)
      Александр Лукашенко прокомментировал продажу белорусской электроэнергии Литве и Украине. 

      Так, он отметил, что Беларусь могла бы отказаться поставлять электроэнергию в соседние страны, чтобы те "в 10 раз дороже" покупали ее у ЕС. Однако ему жалко людей, которые попали в бедственное положение. При этом, он упрекнул руководство Литвы и Украины в том, что те управляются извне:

      «Вы же понимаете, что там за руководство, - оно управляется извне. Они сегодня под колпаком сидят у американцев. Если напечатают каких-то долларов, дадут им, они живут. Не дадут - беда».


      Он подчеркнул, что было бы подлостью  иметь в запасе электроэнергию и не поделиться ею с бедствующими соседями.

      Фото: Вести
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