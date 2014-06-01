Лукашенко прокомментировал продажу белорусской электроэнергии в Литву и Украину



«Вы же понимаете, что там за руководство, - оно управляется извне. Они сегодня под колпаком сидят у американцев. Если напечатают каких-то долларов, дадут им, они живут. Не дадут - беда».

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...