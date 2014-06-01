Молдавия закупила у Польши 1 млн кубометров газа

Как сообщает пресс-служба правительства Молдавии, страна подписала контракт на покупку 1 млн кубометров газа у польской компании PGNiG.
Закупка пока пробная - этого газа хватит только на 12 часов. Стоимость сделки не оглашается, но в правительстве заверили, что тарифы для населения не поменяются. Поставка газа будет осуществляться польской PGNiG по совместно с американо-украинской компанией ERU Group через границу Молдавии с Украиной.
«Приобретение этого газа проводится для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников», -