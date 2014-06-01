  • » » Молдавия закупила у Польши 1 млн кубометров газа

      • Молдавия закупила у Польши 1 млн кубометров газа

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 13:38
      (голосов: 0)
      Как сообщает пресс-служба правительства Молдавии, страна подписала контракт на покупку 1 млн кубометров газа у польской компании PGNiG.

      Закупка пока пробная - этого газа хватит только на 12 часов. Стоимость сделки не оглашается, но в правительстве заверили, что тарифы для населения не поменяются. Поставка газа будет осуществляться польской PGNiG по совместно с американо-украинской компанией ERU Group через границу Молдавии с Украиной.

      «Приобретение этого газа проводится для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников», - 

      отметили в молдавском правительстве.

      Фото: RT
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь