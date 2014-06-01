  • » » Лукашенко заявил, что нет смысла завозить западные вакцины от коронавируса

      • Лукашенко заявил, что нет смысла завозить западные вакцины от коронавируса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 13:16
      (голосов: 3)
      Александр Лукашенко в ходе посещения Лидской районной больницы заявил о том, что не видит смысла в необходимости закупать западные вакцины от коронавируса. По его словам, российская и китайская вакцины показали себя с эффективной стороны, и гораздо лучше западных препаратов.

      «К тому же в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла», - 

      приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

      Напомним, что в республике проводят вакцинацию российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт", а также китайской вакциной. 

      Фото: Пул Первого
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