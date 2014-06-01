Лукашенко заявил, что нет смысла завозить западные вакцины от коронавируса

Александр Лукашенко в ходе посещения Лидской районной больницы заявил о том, что не видит смысла в необходимости закупать западные вакцины от коронавируса. По его словам, российская и китайская вакцины показали себя с эффективной стороны, и гораздо лучше западных препаратов.
«К тому же в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла», -
приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Напомним, что в республике проводят вакцинацию российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт", а также китайской вакциной.