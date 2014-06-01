  • » » Лукашенко пригрозил уволить губернаторов ,если зябь не будет поднята

      • Лукашенко пригрозил уволить губернаторов ,если зябь не будет поднята

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:34
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко жестко раскритиковал руководство Гродненской области и вице-премьера Александра Субботина, и пригрозил уволить всех губернаторов, если не будет поднята зябь.

      Так, сегодня он летел в Лиду на вертолете и не увидел на полях тракторов и комбайнов. В связи с этим он заявил, что сейчас на всю должна идти уборка кукурузы, а вместо этого все расслабились. Он пригрозил, что, если кукуруза не будет убрана, будут приняты жесткие меры. Кроме того, он не увидел тракторов ,которые бы под зябь поднимали почву. 

      «Это нетерпимо! Ни один губернатор не будет работать, если в этом году зябь не будет поднята», - 

      пригрозил он.

      Фото: Пул Первого
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