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      • СК завершил расследование авиакатастрофы в Барановичах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 11:55
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      СК Беларуси завершил расследование авиакатастрофы самолета Як-130 в Барановичах, произошедшей 18 мая 2021 г. В результате погибли двое пилотов.

      Как пояснили в СК, в тот день с аэропорта "Лида" на учебно-тренировочный полет вылетели 4 самолета Як-130. В процессе выполнения самолетом виража у него отказали датчики, вычислители и приводы комплексной системы управления, а также стабилизатор воздушного судна. Вся ситуация развивалась в течение 40 секунд - экипажу была дана команда покинут ьсамолет.

      «Пилоты до последнего момента пытались увести самолет от города. Решение катапультироваться приняли за доли секунды до трагедии, убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов», - 


      отметили в СК.

      Сотрудники комитета опросили более 100 человек, изучили документацию, проанализировали переговоры летчиков и диспетчеров. В результате пришли к выводу, что причиной трагедии стала неисправность самолета. Нарушений правил полета и подготовки к ним не было. Расследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

      Фото: СК РБ
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