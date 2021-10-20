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      • В Беларуси зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 14:44
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      Главный государственный санитарный врач РБ Александр Тарасенко рассказал о том, что в республике выявлены случаи заболевания новым штаммом коронавируса.

      «В стране сегодня в основном циркулирует дельта-штамм, однако с сентября мы начали также фиксировать дельта-лайт», - 

      рассказал он, добавив, что случаи заражения новым штаммом единичны.

      Тарасенко также подчеркнул, что дельта-штамм характеризуется высокой заразностью: достаточно провести с больным всего пару минут, чтобы заразиться. Пик болезни теперь приходится не на 7-8 день, а на 3-4. Кроме того,штамм опасен для молодых людей.

      Фото: ОНТ
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