В Беларуси зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса

Главный государственный санитарный врач РБ Александр Тарасенко рассказал о том, что в республике выявлены случаи заболевания новым штаммом коронавируса.
«В стране сегодня в основном циркулирует дельта-штамм, однако с сентября мы начали также фиксировать дельта-лайт», -
рассказал он, добавив, что случаи заражения новым штаммом единичны.
Тарасенко также подчеркнул, что дельта-штамм характеризуется высокой заразностью: достаточно провести с больным всего пару минут, чтобы заразиться. Пик болезни теперь приходится не на 7-8 день, а на 3-4. Кроме того,штамм опасен для молодых людей.