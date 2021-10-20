Власти США намерены раскрыть новые материалы по делу об убийстве Кеннеди

Администрация президента США намерена в декабре 2021 г раскрыть новые материалы по делу об убийстве Кеннеди.
Отмечается, что часть сведений будет опубликована 15 декабря - в нее вошли те материалы, которые не нанесут ущерба военным, разведке США и внешней политике. Дата публикации второй части материалов пока неизвестна.
Напомним, что Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 г в Далласе на глазах у многотысячной толпы, пришедшей поприветствовать президентский кортеж. В ходе расследования было установлено имя убийцы - ЛиХарви Освальд. Он выстрелил Кеннеди в голову из окна 6-го этажа здания школьного книгохранилища, в котором он тогда работал.