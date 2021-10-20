  • » » Власти США намерены раскрыть новые материалы по делу об убийстве Кеннеди

      • Власти США намерены раскрыть новые материалы по делу об убийстве Кеннеди

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 14:45
      (голосов: 0)
      Администрация президента США намерена в декабре 2021 г раскрыть новые материалы по делу об убийстве Кеннеди. 

      Отмечается, что часть сведений будет опубликована 15 декабря - в нее вошли те материалы, которые не нанесут ущерба военным, разведке США и внешней политике. Дата публикации второй части материалов пока неизвестна. 

      Напомним, что Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 г в Далласе на глазах у многотысячной толпы, пришедшей поприветствовать президентский кортеж. В ходе расследования было установлено имя убийцы - ЛиХарви Освальд. Он выстрелил Кеннеди в голову из окна 6-го этажа здания школьного книгохранилища, в котором он тогда работал.

      Фото: Медиа Полесье
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь