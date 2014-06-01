Лукашенко отправил главу МВД в Гомельскую область разбираться с убоем коров

Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством сообщил о том, что отправил главу МВД Ивана Кубракова в Гомельскую область разбираться с убоем коров.
Об этом преступлении Лукашенко упоминал 19 октября на совещании по коронавирусу. Он рассказал, что в Гомельской области преступники по ночам режут коров и отправляют мясо в РФ. Сегодня эта тема получила продолжение, когда Лукашенко раскритиковал уполномоченного по Гомельскому региону Юрия Назарова:
«Посмотрите, что в Гомеле у Назарова творится...Там уже по ночам коров режут и сплавляют в Россию...Надо было вмешательство президента, надо было посылать туда Кубракова, чтобы он кого-то там придушил.»
Он добавил, что Назаров сам должен был разобраться с этой ситуацией.