Лукашенко отправил главу МВД в Гомельскую область разбираться с убоем коров

«Посмотрите, что в Гомеле у Назарова творится...Там уже по ночам коров режут и сплавляют в Россию...Надо было вмешательство президента, надо было посылать туда Кубракова, чтобы он кого-то там придушил.»

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