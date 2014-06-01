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      • Лукашенко отправил главу МВД в Гомельскую область разбираться с убоем коров

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:49
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством сообщил о том, что отправил главу МВД Ивана Кубракова в Гомельскую область разбираться с убоем коров. 

      Об этом преступлении Лукашенко упоминал 19 октября на совещании по коронавирусу. Он рассказал, что в Гомельской области преступники по ночам режут коров и отправляют мясо в РФ. Сегодня эта тема получила продолжение, когда Лукашенко раскритиковал уполномоченного по Гомельскому региону Юрия Назарова:

      «Посмотрите, что в Гомеле у Назарова творится...Там уже по ночам коров режут и сплавляют в Россию...Надо было вмешательство президента, надо было посылать туда Кубракова, чтобы он кого-то там придушил.»


      Он добавил, что Назаров сам должен был разобраться с этой ситуацией.

      Фото: president.gov.by
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