Американский актер Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера.
Трагедия произошла на съемках фильма "Ржавчина", которые проходили в штате Нью-Мексико, округ Санта-Фе.Во время съемки сцены Бодуин выстрелил из реквизита пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однауко оказалось, что в пистолете были боевые патроны. Пуля и ее осколки задели двоих человек -оператора Галину Хатчинс (уроженку Украины) и режиссера Джоэла Соуза. Хатчинс была доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось. Режиссер находится в критическом состоянии.
Отмечается, что Болдуин не арестован. Полиция выясняет имели ли место поломка реквизита или в трагедии виноват человеческий фактор. Съемки фильма приостановлены.