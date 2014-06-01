  • » » Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора

      • Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Культура Дата публикации: Сегодня, 12:01
      (голосов: 0)
      Американский актер Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера.

      Трагедия произошла на съемках фильма "Ржавчина", которые проходили в штате Нью-Мексико, округ Санта-Фе.Во время съемки сцены Бодуин выстрелил из реквизита пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однауко оказалось, что в пистолете были боевые патроны. Пуля и ее осколки задели двоих человек -оператора Галину Хатчинс (уроженку Украины) и режиссера Джоэла Соуза. Хатчинс была доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось. Режиссер находится в критическом состоянии.

      Отмечается, что Болдуин не арестован. Полиция выясняет имели ли место поломка реквизита или в трагедии виноват человеческий фактор. Съемки фильма приостановлены.

      Фото: Медиа Полесье
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь