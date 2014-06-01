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      • В Москве экстренно объявлен локдаун

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 20:06
      (голосов: 0)
      Мэр Москвы Сергей Собянин экстренно ввел локдаун из-за коронавируса. 

      С целью сдерживания распространения инфекции период с 28 октября по 7 ноября объявлен выходными днями. Работу прекратят  предприятия сферы торговли и услуг, общепита, спорта, культуры и отдыха, развлечений. Ресторанам и кафе разрешено только доставлять еду. Также приостановят оказание госуслуг в центрах "Мои документы", за исключением срочной регистрации актов гражданского состояния.

      В школах и детсадах начнутся каникулы. Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий. 

      Фото: Царьград
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