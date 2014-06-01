В Москве экстренно объявлен локдаун

Мэр Москвы Сергей Собянин экстренно ввел локдаун из-за коронавируса.
С целью сдерживания распространения инфекции период с 28 октября по 7 ноября объявлен выходными днями. Работу прекратят предприятия сферы торговли и услуг, общепита, спорта, культуры и отдыха, развлечений. Ресторанам и кафе разрешено только доставлять еду. Также приостановят оказание госуслуг в центрах "Мои документы", за исключением срочной регистрации актов гражданского состояния.
В школах и детсадах начнутся каникулы. Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий.