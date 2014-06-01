В Бобруйске ввели ограничения для невакцинированных

«дискотеки, игровые клубы, казино, объекты общественного питания, в ночные клубы, бары, бильярдные, боулинг и аналогичные развлекательные заведения, открытые в ночное время (временной интервал с 23.00 до 08.00)»

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...