В Бобруйске ввели ограничения для невакцинированных

Бобруйск стал первым городом, в котором ввели ограничения для невакцинированных.
Так, местный горисполком обновил список мероприятий по профилактике коронавируса, добавив в него ограничения для невакцинированных лиц. Теперь попасть на
«дискотеки, игровые клубы, казино, объекты общественного питания, в ночные клубы, бары, бильярдные, боулинг и аналогичные развлекательные заведения, открытые в ночное время (временной интервал с 23.00 до 08.00)»
можно только при наличии сертификата о вакцинации (полный курс) или отрицательного ПЦР-теста. Данная мера вступила в силу с 18 октября и будет действовать до отмены. В случае, если администрации заведений не будут выполнять указанные требования, им предлагается не работать в ночные часы.
Кроме того, в Бобруске с 1 ноября отменяются массовые ярмарки.