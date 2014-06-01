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      • В Бобруйске ввели ограничения для невакцинированных

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:28
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      Бобруйск стал первым городом, в котором ввели ограничения для невакцинированных. 

      Так, местный горисполком обновил список мероприятий по профилактике коронавируса, добавив в него ограничения для невакцинированных лиц. Теперь попасть на

      «дискотеки, игровые клубы, казино, объекты общественного питания, в ночные клубы, бары, бильярдные, боулинг и аналогичные развлекательные заведения, открытые в ночное время (временной интервал с 23.00 до 08.00)» 


      можно только при наличии сертификата о вакцинации (полный курс) или отрицательного ПЦР-теста. Данная мера вступила в силу с 18 октября и будет действовать до отмены. В случае, если администрации заведений не будут выполнять указанные требования, им предлагается не работать в ночные часы.

      Кроме того, в Бобруске с 1 ноября отменяются массовые ярмарки.

      Фото: 024.by
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