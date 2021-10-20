Минчанин, выгуливая собаку, напал на милиционера.

Инцидент случился в воскресенье, 17 октября, на проспекте Независимости.
Конфликт разгорелся между двумя мужчинами. Крупная собака одного из них, гуляя без намордника и ошейника, напугала детей.
Свидетелем инцидента стал милиционер. Сотрудник, находившийся вне службы, попытался уладить ссору. В ответ 36-летний хозяин животного стал угрожать расправой, а потом начал наносить удары металлическим ошейником-цепью.
Нападавшего задержали. Оказалось, что он пьян - в его крови было 1,8 промилле. По данному факту возбудили уголовное дело за насилие против лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушения.