

Минчанин, выгуливая собаку, напал на милиционера. Минчанин, выгуливая собаку, напал на милиционера.

Инцидент случился в воскресенье,

17 октября, на проспекте Независимости.

Конфликт разгорелся между двумя мужчинами. Крупная собака одного из них, гуляя без намордника и ошейника, напугала детей.



Свидетелем инцидента стал милиционер. Сотрудник, находившийся вне службы, попытался уладить ссору. В ответ 36-летний хозяин животного стал угрожать расправой, а потом начал наносить удары металлическим ошейником-цепью.



Нападавшего задержали. Оказалось, что он пьян - в его крови было 1,8 промилле. По данному факту возбудили уголовное дело за насилие против лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушения.

Фото: flow.ru

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...