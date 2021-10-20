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      • Минчанин, выгуливая собаку, напал на милиционера

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:59
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      Минчанин, выгуливая собаку, напал на милиционера.

      Инцидент случился в воскресенье, 17 октября, на проспекте Независимости.

      Конфликт разгорелся между двумя мужчинами. Крупная собака одного из них, гуляя без намордника и ошейника, напугала детей.

      Свидетелем инцидента стал милиционер. Сотрудник, находившийся вне службы, попытался уладить ссору. В ответ 36-летний хозяин животного стал угрожать расправой, а потом начал наносить удары металлическим ошейником-цепью.

      Нападавшего задержали. Оказалось, что он пьян - в его крови было 1,8 промилле. По данному факту возбудили уголовное дело за насилие против лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушения.

      Фото: flow.ru
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