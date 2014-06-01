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      • Эйсмонт ответила на вопрос, почему Лукашенко не всегда носит маску

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:51
      (голосов: 0)

      Наталья       Эйсмонт ответила на вопрос, почему Александр Лукашенко не всегда носит маску.

      Пресс-секретарь пояснила, почему глава государства, находясь в ковидном отделении, приподнял маску.

      "Министр здравоохранения, главврач больницы и мы, сопровождающие лица, пытались настойчиво Президенту в руки перчатки сунуть, просили его надеть их, просили быть в маске. Вы видели, в ковидном отделении глава государства немножко приподнял маску. В реанимации ее надел. Президент в этом плане действует согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны: все должно быть добровольно", - отметила Эйсмонт.
      Фото: president.gov.by
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