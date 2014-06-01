Эйсмонт ответила на вопрос, почему Лукашенко не всегда носит маску



Наталья Наталья Эйсмонт ответила на вопрос, почему Александр Лукашенко не всегда носит маску. , почему

Пресс-секретарь пояснила, почему глава государства, находясь в ковидном отделении, приподнял маску.





"Министр здравоохранения, главврач больницы и мы, сопровождающие лица, пытались настойчиво Президенту в руки перчатки сунуть, просили его надеть их, просили быть в маске. Вы видели, в ковидном отделении глава государства немножко приподнял маску. В реанимации ее надел. Президент в этом плане действует согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны: все должно быть добровольно", - отметила Эйсмонт.

Фото: president.gov.by

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...