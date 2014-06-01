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      • В Японии активизировался крупнейший вулкан Асо

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 12:54
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      Сегодня, 20 октября, стало известно, что в Японии проснулся крупнейший вулкан Асо, что на острове Кюсю. Это один из самых крупных вулканов во всем мире.

      Сообщается, что столбы дыма уже достигли 3 500 метров. Японские метеорологи предупреждают местных жителей об опасности и запрещают всем находиться в радиусе 2 км от вулкана. Правительство Японии приняло решение создать антикризисный штаб. 

      Информации о пострадавших и материальном ущербе нет. Также пока неизвестно, повлияют ли столбы дыма на авиационное сообщение. 

      Отметим, что вулкан Асо просыпается довольно часто. В последний раз извержение было 2 года назад.

      Фото: ГлагоL
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