В Японии активизировался крупнейший вулкан Асо

Сегодня, 20 октября, стало известно, что в Японии проснулся крупнейший вулкан Асо, что на острове Кюсю. Это один из самых крупных вулканов во всем мире.
Сообщается, что столбы дыма уже достигли 3 500 метров. Японские метеорологи предупреждают местных жителей об опасности и запрещают всем находиться в радиусе 2 км от вулкана. Правительство Японии приняло решение создать антикризисный штаб.
Информации о пострадавших и материальном ущербе нет. Также пока неизвестно, повлияют ли столбы дыма на авиационное сообщение.
Отметим, что вулкан Асо просыпается довольно часто. В последний раз извержение было 2 года назад.