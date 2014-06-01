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      • Бывшие сотрудники РУП "Белтелеком" слили личные данные 150 лиц

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:27
      (голосов: 1)
      Бывших сотрудников "Белтелекома" будут судить за слив личных данных 150 лиц. Речь идет о 24-летнем специалисте по продажам и 35-летнем инженере электросвязи. 

      Как сообщает следствие, мужчины передали администраторам различных телеграм-каналов личные данные более 150 лиц, среди которых которых руководители и сотрудники различных правоохранительных органов, судьи, журналисты, работники сферы образования и медицины, общественные деятели. Отмечается, что один из подозреваемых за "слив" данных получил около 300 долларов в криптовалюте. 

      Мужчинам предъявили обвинения по ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130, ст. 198, ч. 2 ст. 203-1 и еще пяти статьям УК РБ. Задержанные находятся под стражей в ожидании суда.

      Фото Интерфакс Запад
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