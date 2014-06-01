В России из-за коронавируса могут объявить неделю выходных с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер РФ Татьян Голикова в связи с ростом числа заболевших коронавирусом предложила сделать выходной неделю с 30 октября по 7 ноября.
«При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 г», -
отметила она.
Кроме того, работодателям было предложено перевести на удаленку всех непривитых сотрудников в возрасте от 60 лет и старше. Предложение Голиковой уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Завтра он вынесет данное предложение на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.
Отметим, что за прошедшие сутки в РФ коронавирусом заразилось более 33 тыс чел.