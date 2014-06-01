  • » » В России из-за коронавируса могут объявить неделю выходных с 30 октября по 7 ноября

      • В России из-за коронавируса могут объявить неделю выходных с 30 октября по 7 ноября

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 19:45
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      Вице-премьер РФ Татьян Голикова в связи с ростом числа заболевших коронавирусом предложила сделать выходной неделю с 30 октября по 7 ноября.

      «При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 г», - 


      отметила она. 

      Кроме того, работодателям было предложено перевести на удаленку всех непривитых сотрудников в возрасте от 60 лет и старше. Предложение Голиковой уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Завтра он вынесет данное предложение на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

      Отметим, что за прошедшие сутки в РФ коронавирусом заразилось более 33 тыс чел.

      Фото: Яндекс
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