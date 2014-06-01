Правительство запросит из резервного фонда Президента дополнительные средства на борьбу с коронавирусом





Речь идет о сумме около 250 млн руб. Как пояснил Головченко, на данный момент наблюдается рост заболеваемости ковидом, в связи с чем требуется дополнительное финансирование. Из этой суммы 140 млн руб. необходимы на закупку лекарственных средств и вакцин, а 108 млн придется учесть при уточнении отдельных показателей бюджета страны.



Кроме того, 250 млн руб нужны на выплаты ковидных надбавок медикам. Эти средства планируется изыскать из республиканских и местных бюджетов.



Фото: Чеснок Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Правительство Беларуси намерено запросить из резервного фонда Президента дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Об этом рассказал премьер-министр Роман Головченко.Речь идет о сумме около 250 млн руб. Как пояснил Головченко, на данный момент наблюдается рост заболеваемости ковидом, в связи с чем требуется дополнительное финансирование. Из этой суммы 140 млн руб. необходимы на закупку лекарственных средств и вакцин, а 108 млн придется учесть при уточнении отдельных показателей бюджета страны.Кроме того, 250 млн руб нужны на выплаты ковидных надбавок медикам. Эти средства планируется изыскать из республиканских и местных бюджетов.Фото: Чеснок