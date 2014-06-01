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      • Правительство запросит из резервного фонда Президента дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 16:01
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      Правительство Беларуси намерено запросить из резервного фонда Президента дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Об этом рассказал премьер-министр Роман Головченко. 

      Речь идет о сумме около 250 млн руб. Как пояснил Головченко, на данный момент наблюдается рост заболеваемости ковидом, в связи с чем требуется дополнительное финансирование. Из этой суммы 140 млн руб. необходимы на закупку лекарственных средств и вакцин, а 108 млн придется учесть при уточнении отдельных показателей бюджета страны.

      Кроме того, 250 млн руб нужны на выплаты ковидных надбавок медикам. Эти средства планируется изыскать из республиканских и местных бюджетов.

      Фото: Чеснок
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