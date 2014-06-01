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      • Лукашенко спрогнозировал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:38
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      Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного коронавирусу, дал свой прогноз, как будет развиваться ситуация с эпидемией. Так, он заявил, что разделяет осторожный оптимизм. Однако для этого следует приложить все необходимые усилия. 

      По его словам, региональные штабы прилагают недостаточно усилий для борьбы с эпидемией.

      «Я убедительно вас прошу (не хочу давать никаких оценок) подключиться в полной мере к организации лечения людей на местах», - 

      обратился Лукашенко к собственным уполномоченным в регионах.

      Фото: Наш Край
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