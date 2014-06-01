Лукашенко спрогнозировал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом

Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного коронавирусу, дал свой прогноз, как будет развиваться ситуация с эпидемией. Так, он заявил, что разделяет осторожный оптимизм. Однако для этого следует приложить все необходимые усилия.
По его словам, региональные штабы прилагают недостаточно усилий для борьбы с эпидемией.
«Я убедительно вас прошу (не хочу давать никаких оценок) подключиться в полной мере к организации лечения людей на местах», -
обратился Лукашенко к собственным уполномоченным в регионах.